РФ – ненадежный поставщик газа, Германия должна дать Киеву танки: главные цитаты мировых лидеров 27 апреля

Борис Джонсон считает, что Украина имеет право ответить по объектам в России

Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен и Серджо Маттарелла / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные политики оказались почему-то шокированы газовым шантажом Российской Федерации и на этом фоне продолжили высказываться в поддержку воюющей с Кремлем Украины.

Сайт Сегодня собрал важные высказывания мировых лидеров, сделанные 27 апреля 2022 года.

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Газа нет

"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно общаемся со всеми государствами-членами. Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и наилучших уровней хранения по всему ЕС", – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива", – сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Оружие для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон традиционно во всем поддержал нашу страну.

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"Украинцы – как уже сказал наш министр – имеют право защищаться. И их атакуют с территории России… Так что они имеют право защищать себя", – намекнул Джонсон на возможные операции на территории страны-агрессора.

Президент Литвы Гитанас Науседа покритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за медленную реакцию на необходимость срочного вооружения Украины адекватным оружием.

"Я не занимаю должность канцлера Олафа Шольца. Могу только сказать, что я бы сделал на его месте: поставил бы танки. Очень важно, чтобы Украина сейчас получила необходимую военную технику. Не завтра или послезавтра – тогда может быть слишком поздно", – отметил Гитанас Науседа.

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Ответ за войну

Президент Италии Серджо Маттарелла во время своего выступления в ПАСЕ заявил, что с войной нужно заканчивать и сделать соответствующие выводы на долгие годы.

"Война – прожорливое чудовище, никогда не насыщающееся. Соблазн множить конфликты является фоном для воинственных действий, предпринятых Москвой. Ущерб, нанесенный международному праву, может увеличиться, если мы не сможем остановить этот дрейф сейчас", – заявил на сессии ПАСЕ итальянский лидер.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заверил, что от наказания военные преступники не спрячутся.

"Мы докопаемся до истины, потому что в зале суда негде спрятаться. Те тела в мешках на экране не фейковые. Я видел их. Я стоял рядом с ними", - заявил Хан.

Обстановка