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РФ опозорилась очередным фейковым видео из Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 14:03
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РосСМИ показали якобы кадры российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
В России показали фейковый ролик. Фото: коллаж "Сегодня"
В России показали фейковый ролик. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские СМИ продолжают распространять пропаганду и фейки. В этот раз они опозорились, опубликовав старое видео. РосСМИ выдали ролик за свой и заявили якобы о российском ударе по украинской технике.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

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Очередной фейк России

РосСМИ разместили в Сети якобы кадры российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

Анатолий Штефан заявил, что это фейк. В комментариях пользователи Сети написали, что, опубликованные кадры, это давнейший обстрел Черниговской развязки из ТОС (Тяжелая огнеметная система, – Ред.).

"На первых кадрах древнючий обстрел Черниговской развязки из ТОС", – написали пользователи Сети.

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Россия разгоняет новые фейки о войне в Украине: что придумали

Пропагандисты Российской Федерации сообщили о "захвате" архива ОБСЕ в Мариуполе. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, обнародовав дайджест вражеских фейков и манипуляций.

Как отмечается, в "захваченном" архиве ОБСЕ были якобы "обнаружены отчеты организации, в которых задокументированы военные преступления ВСУ, не попавшие в официальные сводки". Также в помещении якобы были "найдены мины, что указывает на связь ОБСЕ с поставкой оружия Киеву". В Центре сообщили, что это дезинформация.

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Кроме этого, Минобороны России заявило, что "в жилом доме в Авдеевке неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах разместили огневые точки, во дворе – тяжелую технику, а жителями насильственно прикрываются как "живым щитом". В Центре противодействия дезинформации заявили, что это фейк.

"Несмотря на то, что Украина ведет оборонную войну, СМИ России заявили о том, что ВСУ обстреляли пограничные поселки Нехотеевка, Журавлевка и Головчино Белгородской области. Предостерегаем: это манипуляция!" – указали в Центре.

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