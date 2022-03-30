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РФ перебросила в Украину 2000 военных с оккупированных территорий Грузии – сводка Генштаба на утро 30 марта

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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30 марта, 07:20
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Начались тридцать пятые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Военные РФ продолжают ведение войны в Украине
Военные РФ продолжают ведение войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ с оккупированных территорий Грузии перебросила в Украину 2000 военных. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек. Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за прошлые сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает прессслужба Генеральный штаб.

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"С целью комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа" , – говорится в сообщении.

Противоправные действия в отношении населения

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

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В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

Волна мобилизации

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

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"По имеющейся информации, Вооруженные Силы Российской Федерации и дальше испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Атаки оккупантов

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.

В Украине кафиры убили 143 ребенка

С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 143 ребенка. Еще более 216 ранены. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова. Facebook.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала она.

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