РФ проводит скрытую мобилизацию, мотивируют деньгами и "трофеями" – Генштаб

В России проводят скрытую мобилизацию резервистов, которую укомплектуют устаревшей техникой. Также россияне считают, что благодаря войне с Украиной они смогут улучшить своем материальное положение. Однако ВСУ продолжают разбивать позиции врага, а также уничтожать его технику и составы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Скрытая мобилизация резервистов в России
В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, чтобы привести воинские части в штаты военного времени. При отборе предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт. Главные регионы для проведения мобилизации:
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- Краснодарский край,
- Пермский край,
- республики Дагестан,
- Ингушетия,
- Калмыкия.
"Среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства", – утверждают в Генштабе.
РФ рассчитывает на 60 тысяч резервистов. Укомплектовать их панируют вооружением и военной техникой, которую снимут с хранения устаревшей техники. Некоторым образцам более 30 лет.
Ситуация на Донбассе
На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки:
- отбили 7 вражеских атак,
- уничтожили 2 единицы бронированной техники,
- уничтожили 43 автомобиля
- уничтожили миномет противника с расчетом.
Зенитно-ракетные войсками Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 6 воздушных целей:
- 3 самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22),
- 1 вертолет,
- 2 крылатые ракеты.
"Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов", – уточнили в Генштабе.
Авиация ВСУ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, а также колоннам военной техники и логистическим центрам.
В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе
В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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