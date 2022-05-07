РФ сдает позиции в Сирии ради войны в Украине – Подоляк

Россия сдает позиции в Сирии ради того, чтобы усилить оккупационные войска в Украине.
Об этом написал на своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР (Корпусу стражей исламской революции – ред.), пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (ничего не решающих) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы", – отметил Подоляк.
?? срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть чуть-чуть дров (которые ничего не решают) в жерло войны в ??. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежны, как швейцарские часы.- Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022
На Донбассе уничтожили отряд путинских наемников из Сирии и Ливии
В составе армии РФ против Украины воюют несколько сотен наемников из Сирии и Ливии. Небольшой отряд наемников недавно был уничтожен в Луганской области, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"Мне сложно говорить о боевой способности. У нас сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области... Трудно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, наверное, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".
Секретарь СНБО сообщил, что уничтоженный отряд наемников был небольшим – около 20-25 человек.
"А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500. Они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война , боевые действия", – отметил Данилов.
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