РФ заявила о второй фазе войны в Украине: на какие регионы замахнулись оккупанты

Как рассказал и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, вторая фаза началась буквально два дня назад

Оккупанты продолжают атаковать украинские города. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские военные подтвердили, что началась вторая фаза наступления РФ на Украину. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у нашей страны есть собственные сценарии защиты Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Как рассказал и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, вторая фаза началась буквально два дня назад. Так, армия РФ во время второй фазы планирует установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход к Приднестровью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РФ планирует захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. По его словам, Украина не сдастся и победит.

"У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – подчеркнул Ермак.

Битва за Донбасс станет решающей в войне России и Украины

Американская газета The New York Times сообщает, что "битва за Донбасс" станет решающей в войне России против Украины. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что следующие четыре недели окажут влияние на конечный результат российской войны в Украине и на карту Европы на десятилетие вперед. Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на этой неделе разговаривали с союзниками по всему миру и охарактеризовали следующий месяц как ключевой.

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