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Россия атаковала Николаев ракетами, среди раненых есть ребенок – Сенкевич

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 апреля, 22:50
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В результате обстрелов разрушены здания в жилом районе города
Оккупанты снова обстреляли Николаев.
Оккупанты снова обстреляли Николаев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры обстреляли ракетами город Николаев. В результате два человека получили ранения, среди них – один ребенок.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

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В результате атаки россиян разрушения получили дома в одном из жилых районов Николаева.

"Утром российские войска снова атаковали город ракетами. В результате обстрелов повреждены несколько зданий в жилом районе. Два человека получили ранения, один из них – ребенок", – написал Сенкевич.

Ситуация в Николаеве и области

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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