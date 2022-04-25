Россия атаковала Николаев ракетами, среди раненых есть ребенок – Сенкевич

Российские кафиры обстреляли ракетами город Николаев. В результате два человека получили ранения, среди них – один ребенок.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
В результате атаки россиян разрушения получили дома в одном из жилых районов Николаева.
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"Утром российские войска снова атаковали город ракетами. В результате обстрелов повреждены несколько зданий в жилом районе. Два человека получили ранения, один из них – ребенок", – написал Сенкевич.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду или набирать из реки.
- При обстреле жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один человек погиб из-за того, что поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в селе Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Да есть место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно .
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Ночью 23 апреля русские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, потерпевших не было.
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