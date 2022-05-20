Россия атаковала ракетами Полтавскую область

Российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – скоро", – написал он.
Впоследствии Лунин уточнил, что, к счастью, пострадавших нет.
Взрывы по всей Украине
Утром 20 мая было слышно взрывыв Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, в некоторых регионах крылатые ракеты сбили ПВО.
Различные Telegram-каналы пишут, что в Киевской области, предварительно в Фастове, ПВО сбила крылатую ракету. Обломки рухнули на жилые дома.
"В Киеве сработало ПВО, но ситуация контролируема", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Также слышны взрывы в Хмельницкой области. Но глава ОВА Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.
Кроме того, сообщают о трех попаданиях в город Малин Житомирской области. Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по железной дороге.