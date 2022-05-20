Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия атаковала ракетами Полтавскую область

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 14:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Прилет" зафиксирован по объекту инфраструктуры
Россия ударила ракетами по Лубенской общине.
Россия ударила ракетами по Лубенской общине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Реклама

"Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – скоро", – написал он.

Впоследствии Лунин уточнил, что, к счастью, пострадавших нет.

Взрывы по всей Украине

Утром 20 мая было слышно взрывыв Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, в некоторых регионах крылатые ракеты сбили ПВО.

Реклама

Различные Telegram-каналы пишут, что в Киевской области, предварительно в Фастове, ПВО сбила крылатую ракету. Обломки рухнули на жилые дома.

"В Киеве сработало ПВО, но ситуация контролируема", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также слышны взрывы в Хмельницкой области. Но глава ОВА Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.

Реклама

Кроме того, сообщают о трех попаданиях в город Малин Житомирской области. Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по железной дороге.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30400.36

Binance Coin (BNB)

309.48

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

70.85

Theta (THETA)

1.31

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять