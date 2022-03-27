Россия держит детей Мариуполя как души для обменного фонда – Зеленский

Президент Украины заявил, что их точное местоположение неизвестно

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российскими военными заблокированы все въезды и выезды из города, а также заминирован порт.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

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Что происходит в городе

По словам президента, внутри города гуманитарная катастрофа:

"Заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои. Убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад", – сказал он.

Владимир Зеленский также заявил, что были достигнуты некоторые договоренности – деблокация во время выезда транспорта из Мариуполя в сторону Украины происходила:

"Силовой вывоз людей из Мариуполя не в нашу сторону – в сторону, так сказать, обратную, оккупированную; в сторону, куда вывозила Россия – тоже происходит".

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Кроме этого, президент заявил, что также вывезены более двух тысяч детей:

"Их точная локация неизвестна. Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда. Нет культурных слов – только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но так как мы с вами откровенны, и я в принципе всегда стараюсь быть откровенным".

По его словам, внутри Мариуполя есть украинские войска:

"Внутрь – там, где они могут залезть, – там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними – ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно (там – ред.) быть – и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это".

Президент Украины также сказал, что в городе лежат трупы на дорогах и тротуарах:

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"Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем (покинуть город – ред.). Тут раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы – их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины. Всех".

При этом он отметил, что никто не дал вывезти трупы и раненых из города:

"Мы просили их (позволить – ред.) нам вывезти трупы. Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они российских солдат – в другую сторону, куда они вывозили наших детей. Это мне неизвестно. Информация разная, и она тоже имеет блуждающий характер, с точки зрения правды и справедливости, поэтому я не готов подписаться под этими словами. Но все остальное, что вы услышали, это правда".

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе роют братские могилы, некоторых жертв хоронят даже во дворах.

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