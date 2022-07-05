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Россия экспортирует в мир смерть, кризис и ложь: главные заявления властей за 5 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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5 июля, 14:28
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Запад должен ограничить доступ России к морским перевозкам и истощить военную машину Путина
Россия несет смерть, кризис и ложь. Фото: "Сегодня"
Россия несет смерть, кризис и ложь. Фото: "Сегодня"

В Украине идет 132-й день полномасштабной войны с Россией. Президент Владимир Зеленский рассказал о восстановлении Украины, украинским мужчинам запретили покидать свои города, а против компаний России и Беларуси ввели новые санкции.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 5 июля.

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Зеленский рассказал о восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в ночь на 5 июля и сообщил, что в Лугано, в Швейцарии, открылась конференция, посвященная восстановлению Украины.

"Украинские силы освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов, каждую неделю добавляются новые. Сейчас, например, – на юге нашего государства. Все они подверглись масштабным разрушениям. А это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины и социальных услуг, восстановление нормальной экономической жизни. Одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что еще нужно готовить школы и университеты к новому учебному году на всей свободной территории страны и в новых условиях постоянной угрозы, в том числе ракетных ударов. Зеленский подчеркнул, что значительная часть экономики уничтожена боевыми действиями и российскими ударами, тысячи предприятий не работают. А это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат, несмотря на снижение налоговых поступлений.

"Поэтому восстановление Украины – это не только о том, что нужно сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать уже сегодня. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас", – сказал украинский лидер.

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Япония ввела санкции против компаний России и Беларуси, а также запретила импорт российского золота

Япония ввела санкции против компаний России и Беларуси, а также запретила импорт российского золота. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В санкционный список попали: вице-премьер России Дмитрий Григоренко, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар, виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин с супругой, родственники олигарха Алексея Мордашова", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Япония ввела санкции против компаний России и Беларуси, а также запретила импорт российского золота"
Андрей Ермак: "Япония ввела санкции против компаний России и Беларуси, а также запретила импорт российского золота" / Фото: Офис Президента Украины

Россия экспортирует в мир – смерть, кризис и ложь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам и истощить военную машину Путина. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами. Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир – это смерть, кризис и ложь", – написал Кулеба.

Дмитрий Кулеба: "Истощите военную машину Путина". Фото: Getty Images
Дмитрий Кулеба: "Истощите военную машину Путина". Фото: Getty Images

Украина готова к борьбе с коррупцией

Украинцы не согласятся на тот уровень коррупции, который ранее был в стране. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба парламента.

Спикер Рады также рассказал, как власть планирует искоренить коррупцию.

"Первое и главное – доверие. Хочу заверить всех: наши отношения с европейскими партнерами будут честными и транспарентными. Иначе мы никогда не отстроим нашу страну. Второе – мы уже создали необходимую инфраструктуру, призванную побороть коррупцию", – сказал Стефанчук.

По его словам, власти уже:

  • запустили антикоррупционный суд;
  • наладили работу НАБУ и НАПК;
  • сняли неприкосновенность с народных депутатов Украины;
  • приняли Закон о деолигархизации.

В Украине мужчинам призывного возраста запретили покидать место проживания

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения военкома. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта", – заявили в ведомстве.

Украинцы призывного возраста не смогут уехать. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы призывного возраста не смогут уехать. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отбили. Оккупанты отброшены", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 350 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 350 солдат и 1594 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1594 (+5);
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18);
  • артиллерийских систем – 806 (+2);
  • РСЗО – 247 (+1);
  • средств ПВО – 105 (+0);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
  • крылатых ракет – 144 (+0),
  • кораблей /катеров – 15 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5) ед.,
  • специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Ранее мы писали, что британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.

Сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ в ближайшие дни могут установить контроль над территорией Луганской области.

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Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
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