Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью, возможны жертвы – ГУР

Жители получают SMS-сообщения с предупреждениями

В ГУР заявили об очередной провокации российских спецслужб против Украины и Молдовы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что происходит

В разведке сообщили, что жители "Приднестровской молдавской республики" получают SMS-сообщения от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударах по территории "ПМР":

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты как диверсионные группы и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

Фото – ГУР МО Украины.

В ГУР заявили, что подобные сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

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"Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, которые, вероятно, произойдут на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – говорят в разведке.

Напомним, утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

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