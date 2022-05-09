Россия готовится к новой атаке из Крыма, – Джемилев

На север полуострова стягивают зенитные установки

Мустафа Джемилев заявил, что Россия готовится к новой атаке с Крыма. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Крыму проходит ярко выраженная милитаризация. Россия готовится проводить новые атаки с территории оккупированного полуострова. К северу Крыма стягивают зенитные установки.

Об этом рассказал первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев телеведущей Марии Скибе в эфире общенационального марафона на YouTube-канале Украина 24.

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"Россия готовится к новым атакам с территории оккупированного полуострова. Много репрессий и в оккупированной Херсонской области. У меня под рукой приказ военного коменданта Херсонской области. В нем говорится, что жилье выехавших людей надо передать российским военным", – сообщил Джемилев.

По его словам, оккупанты практически перекрыли выходы из Крыма для местных на территорию Украины.

"В Украину проехать невозможно, там стоят военные. В РФ можно ехать только с российскими паспортами. Те, у кого только украинские паспорта, находятся в ловушке. Тем, кому меньше 25 лет, вообще категорически запрещается выезжать с полуострова", – добавил Джемилев.

Крымские татары оказались под режимом хуже сталинского

Лидер крымскотатарского народа упомянул, что геноцид коренного населения Крыма продолжается с исторических времен. А именно со времен Екатерины II россияне продолжают политику "выселения бусурман и заселения Крыма природными россиянами".

"Эту политику они продолжают с момента завоевания Крыма и до последних дней. Так, к моменту большевистской революции коренное население Крыма стало национальным меньшинством и составляло меньше четверти. Затем тотальная депортация 1944 года. После полувековой борьбы за возвращение мы только начали возвращаться, как снова пришли рашисты, и снова коренной народ вынужден покидать собственную землю, потому что оказался под режимом хуже сталинского", – отметил Джемилев.

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