Россия хочет размыть украинскую нацию: главные заявления власти за 20 апреля

Москва, переселяя украинцев в РФ, использует технологию 1940-х годов

Украина вернет из России всех своих граждан, которых принудительно "эвакуировали" туда оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 56-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны. Украина в очередной раз попробует эвакуировать мирных жителей Мариуполя и обязательно вернет своих граждан, которых Россия принудительно вывезла на свою территорию.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 20 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 55-х суток войны против России

В ночь на 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что российские оккупанты "согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать".

"Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне перед глазами всего мира мы выступаем против армии, реально считавшейся второй или третьей по мощи. И то, как крепко держатся наши Вооруженные силы, как смело защищается весь украинский народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия заслуживает быть выше российской", – отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у ее партнеров и которое сопоставимо с оружием, что использует Россия, украинцы бы уже завершили эту войну.

"Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", – заявил президент Украины.

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Украина не получила новые самолеты от западных партнеров

Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло заявление Пентагона, что Украина получила новые самолеты от западных партнеров.

"При содействии правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй более техники", – говорится в сообщении службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

Накануне в Пентагоне заявили, что Украина получила самолеты и запчасти к ним для увеличения количества собственного авиафлота для обороны от российской военной агрессии.

"Украинцы получили дополнительные суда и детали", – заявил спикер Минобороны США Джон Кирби.

Россия хочет размыть украинскую нацию

Украина вернет из России всех своих граждан, которых принудительно "эвакуировали" туда оккупанты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ.

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Подоляк отметил, что украинцев отправляли в основном в отдаленные уголки России. Перед этим граждане должны были пройти через фильтрационные лагеря.

"Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу нелояльны. Это такая традиция, технология – размыть нацию. Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину", – сказал представитель Офиса Зеленского.

Михаил Подоляк: "Украина вернет из России всех своих граждан" / Фото: Офис Президента Украины

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 20 апреля.

Отмечается, что враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по Украине с территории Беларуси.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях россияне продолжают обстреливать передовые позиции наших войск. Продолжаются боевые действия в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины. Враг перегруппировывается и планирует дальнейшее наступление в направлении Лимана.

Также противник пытается продвинуться вглубь Попасной. После попыток штурма оккупантами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставлено около 130 раненых россиян.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки. Основные его усилия сосредоточены на захвате Мариуполя, продолжаются штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении основные усилия оккупантов направлены на удержание занятых рубежей, обстреливая позиции ВСУ. Враг пытается выйти на административные границы Херсонской области.

Потери российских оккупантов составляют 20 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 900 солдат и 815 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

171 самолет

150 вертолетов

815 танков

2087 боевых бронированных машины

391 артиллерийская система

67 средств ПВО

136 реактивных систем залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

165 БПЛА оперативно-тактического уровня

8 кораблей / легких скоростных катеров

1504 единицы автомобильной техники

27 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя

На 20 апреля запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении были сфокусированы усилия украинской стороны.

Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

"Ввиду очень сложной ситуации безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Следовательно, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями",- отметила Верещук.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.

Также мы информировали, что в Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.