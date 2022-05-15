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Россия исчерпала все боеготовые группы и скрыто мобилизует людей без опыта – разведка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 мая, 22:25
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Наиболее подавлено моральное состояние у призывников из оккупированного Донбасса
Россия проводит скрытую мобилизацию.
Россия проводит скрытую мобилизацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использовала в Украине все боеготовые группы. Теперь оккупанты проводят скрытую мобилизацию и направляют их воевать. Однако использование таких ресурсов неэффективно.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире "Украина 24".

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Он отметил, что РФ не хочет признавать, что совершает скрытую мобилизацию за счет призыва резервистов и мобресурсов.

"Это осуществляется на государственном уровне, через военкоматы. Они подписывают контракты, после этого направляются либо в Белгородскую область, либо в Ростовскую, где на основе этих призывников формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Во многих случаях применение таких войск неэффективно", – объяснил Скибицкий.

По данным украинской разведки, ресурсы, касающиеся наиболее боеготовых тактических батальонных групп Российская Федерация исчерпала.

"Хотя у нее еще достаточно новых резервов, чтобы вводить на территорию Украины", – добавил Скибицкий.

Он также отметил, что наиболее подавленное моральное состояние у военнослужащих из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Неподготовленный личный состав, не имеющий боевого опыта, сейчас бросается на наиболее важные направления.

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Угроза атаки из Приднестровья

По словам Скибицкого, угроза наступления с территории непризнанной республики в молдавском Приднестровье есть, поскольку там могут быть созданы незаконные вооруженные формирования, там есть постоянное присутствие российских войск.

"В любой момент РФ может усилить эту группировку за счет опрокидывания именно воздушно-десантных войск на территорию Приднестровья. Для обеспечения этого требуется усиление противовоздушной обороны в том числе и на острове Змеиный", – пояснили в украинской разведке.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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