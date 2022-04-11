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Россия меняет тактику, а Украине нужно больше оружия. Что пишут западные СМИ о войне

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 14:58
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Лидеры стран говорят об успехе в вытеснении российских войск из Киева, но близится еще одно сражение за Донбасс
Украине нужно больше оружия для защиты от РФ
Украине нужно больше оружия для защиты от РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине начинается второй раунд войны, поэтому западным странам стоит быстрее предоставить оружие для противостояния России. ЕС призывает страны-члены отправлять Украине оружие через несколько дней, а не недель. Кроме того, Украина обратилась к международному сообществу с призывом прекратить торговлю российской нефтью.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных СМИ.

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Украина просит больше оружия

Американская газета The Washington Post сообщает: поскольку война вступает в новую кровавую фазу, Украина требует от Запада больше оружия. Изменение характера войны и опасения полномасштабного военного противостояния на открытой местности побудили Украину снова призвать западные альянсы активизировать усилия по снабжению оружием для укрепления позиций Украины на поле боя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что хотя лидеры говорят об успехе в вытеснении российских войск из Киева, но приближается еще одно сражение – битва за Донбасс.

Россия сменила тактику

Американская газета The Wall Street Journal также анонсирует масштабное сражение за Донбасс, которое будет напоминать Вторую мировую войну. Украине удалось выиграть первый раунд войны благодаря тесному контакту с пехотой, но теперь Россия изменила свою тактику и больше полагается на дальние артиллерийские, авиационные и ракетные удары — оружие, которое у самой Украины маловато. Поэтому Западу нужно поспешить с поставкой Украине тяжелого вооружения.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать неотложную помощь в преддверии новой вспышки конфликта, предупредив, что Москва не отказалась от своих стремлений подчинить Украину.

"Россия еще может позволить себе жить в иллюзиях, собирая на нашей земле новые доспехи и новые войска. А это значит, что нам нужно еще больше санкций и еще больше оружия для нашего государства", – сказал он в видеообращении.

ЕС призывает к поставкам оружия Украине

Американское агентство Bloomberg сообщает, что ЕС призывает страны-члены отправлять Украине оружие за несколько дней, а не недель. Министры иностранных дел стран ЕС встречаются в понедельник, чтобы обсудить вопросы предоставления Украине вооружения и оборудования.

Украина призывает западные компании прекратить торговлю нефтью РФ

Международная газета Financial Times пишет о призыве Украины к международному сообществу прекратить торговлю российской нефтью. Крупнейшие украинские энергокомпании – ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" – запустили проект Stop Bloody Energy. Они призвали западных партнеров и коллег прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

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Участники собрали информацию о компаниях, продолжающих работу в РФ – это:

  • газовые;
  • угольные (трейдинговые);
  • нефтесервисные;
  • машиностроительные компании.

О них рассказывают мировому сообществу. В частности, после попадания в список Stop Bloody Energy с российского рынка вышел японский производитель спецтехники Komatsu.

Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в НАТО

Британская газета The Times пишет, что Финляндия и Швеция намерены присоединиться к НАТО уже летом в ответ на агрессию России против Украины.

Представители Соединенных Штатов заявили, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было предметом разговоров на переговорах между министрами иностранных дел Альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.

Как отмечается, вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой передислокацию войск на северо-западном фланге Путина, что еще больше растянет его армию, сильно пострадавшую от сопротивления Украины и длительного конфликта.

Европейские дипломаты отмечают, что обе страны значительно увеличат возможности НАТО, особенно в сфере сбора разведданных и в рамках усиления воздушных сил. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.

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