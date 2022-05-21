Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить – Зеленский

На Донбассе ситуация очень тяжелая, подчеркнул глава государства

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев. Коллаж "Сегодня"

Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И – не помогут. На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы", – сказал Зеленский.

По его словам, никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут.

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Обстановка

Утром 21 мая оккупанты ракетами обстреливали Ровенскую и Винницкую области. Украинским военным удалось сбить вражескую ракету вблизи г. Немиров.

Днем ранее неназванный объект в Николаевской области стал одной из целей армии Российской Федерации, которая 20 мая выпустила по Украине более десяти ракет . Произошла утечка аммиака.

Российской Федерации, которая 20 мая выпустила . Произошла утечка аммиака. Вечером 20 мая наши военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области, сообщило Воздушное командование "Пивдень" . По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком.

. По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком. Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

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