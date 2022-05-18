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Россия не ожидала объединения украинцев и единства Запада: главные заявления властей за 18 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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18 мая, 13:58
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Мир выработал иммунитет к попыткам Кремля всех поссорить
Стратегическая цель Кремля – всех переругать - провалилась. Фото: коллаж "Сегодня"
Стратегическая цель Кремля – всех переругать - провалилась. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 84-й день полномасштабной войны с Россией. ЕС может передать замороженные активы РФ на восстановления Украины и ускорить процедуру предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, а Россия пытается всех поссорить.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 18 мая.

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Президент Украины подвел итоги 83-х суток войны против России

В ночь на 18 мая президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил об очередной серии российских ударов по Украине. Ракетному обстрелу подверглись Львовская, Сумская и Черниговская области. По Луганской области враг нанес авиаудары.

"Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны", – объяснил Зеленский.

Президент рассказал, что провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили оборонную поддержку Украины и взаимодействие на уровне Евросоюза.

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Поговорил Зеленский и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили шестой пакет санкций, который готовится в Евросоюзе и украинскую заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Украинский лидер также проинформировал, что во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился в мировое кинематографическое сообщество и напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело открыто защищать свободу и бороться с диктатурой.

"Именно сейчас это время. Когда язык кино может и должен стать языком борьбы за свободу", – сказал Зеленский.

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ЕС может передать замороженные активы РФ на восстановления Украины

Евросоюз намерен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Также в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей, пишет Bloomberg. Кроме того, в МВФ рассмотрят возможность конфискации валютных резервов Центрального банка России. Это те шаги, которые поддерживает Украина. Группа Макфола-Ермака в санкционном плане отмечала, что Россия должна заплатить за все зло, которое совершила в Украине", – написал Ермак.

Россия пытается всех поссорить

Россия пытается всех поссорить, но у нее ничего не получится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Чего не ожидали в России, нападая на Украину? Объединение украинцев и единство Запада. Стратегическая цель Кремля сегодня – всех переругать. Украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Хорошая новость в том, что у них не получится. Мир выработал иммунитет к российским информационным операциям", – написал Подоляк.

Украина заслуживает индивидуального подхода в предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС

Украина заслуживает индивидуального подхода в предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Проинформировал голландских парламентариев о последних событиях в войне России против Украины. Я подчеркнул, что Украина борется не только за свое, но и за будущее и свободу Европы. Украина заслуживает индивидуального и основанного на заслугах подхода, когда речь идет о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС", – написал Кулеба.

Российские оккупанты открывают огонь вдоль всей линии столкновения

Российские оккупанты открывают огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Россияне пытаются усилить свою наступательную группировку. В других направлениях основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых ранее рубежей. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18 мая.

Отмечается, что враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей. На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии. С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.

Потери российских оккупантов составляют 28 300 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 28 300 солдат и 1251 танк. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1251 (+16) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,
  • артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,
  • РСЗО – 199 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 91 (+1) ед.,
  • самолетов – 202 (+1) ед.,
  • вертолетов – 167 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,
  • крылатых ракет – 102 (+5) ед.,
  • кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,
  • специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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Данные на 9:00 18 мая
1
Личный состав 28300
Личный состав
2
Самолеты 202
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артиллерия 586
Артиллерия
7
Средства ПВО 91
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2137
Транспорт
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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