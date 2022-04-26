Россия обстреляла Запорожье ракетами, есть погибший

На месте работают все соответствующие службы

На территорию одного из предприятий в Запорожье попали две ракеты РФ. / Фото: УНН, Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 26 апреля, на территорию одного из предприятий в Запорожье попали две управляемые ракеты российских оккупантов. Третья ракета разорвалась в воздухе.

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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Какая ситуация

Как отмечается, повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы.

"По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. В настоящее время продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилась история еще одной семьи, погибшей из-за ракетного удара РФ по Одессе 23 апреля. Умерли супруги, где погибшая женщина была беременной.

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