Россия отказалась от наступления на Киев и сфокусировалась на Донбассе – Пентагон

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.
Об этом сообщает BBC.
Американские военные объяснили, почему Россия сфокусировалась на Донбассе. У этого может быть несколько причин:
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- намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;
- приобретение мощного козыря для будущих переговоров;
- общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.
Другие цели РФ
По данным Пентагона, наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.
Кроме того, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.
В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет.
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