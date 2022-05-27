Россия перебрасывает в Запорожскую область военных и технику из Крыма – ОВА

Активных боевых действий оккупанты не вели

В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация перебрасывает свои силы с Крымского полуострова – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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Какая ситуация

Как отмечается, на запорожском направлении за минувшие сутки, 26 мая, активные боевые действия оккупанты не вели, но обстреливали позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, а также вели контрбатарейную борьбу.

"Кроме этого, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", – говорится в сообщении.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

РФ начала строить на оккупированном юге уже третью линию обороны

Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что в Херсонской области и на захваченной территории Запорожской области разведка фиксирует усиление, которое происходит в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова.

"А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную развертывает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал Вадим Скибицкий.

Напомним, российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

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