Россия по-пиратски захватила спасательное судно "Сапфир" – разведка

Россия нарушила все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море

Российские оккупанты захватили украинское спасательное судно "Сапфир". Фото: коллаж "Сегодня"

В территориальных водах Украины, в районе острова Змеиный, российские оккупанты захватили украинское гражданское спасательное судно "Сапфир" и транспортируют его в Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 9 марта.

Отмечается, что капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". Командование кораблем взял на себя прибывший на судно российский капитан.

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Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Бульба", "Гусар" и "Витал", заявив, что их действия являются незаконными.

"Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота. Вам не смыть этот позор никогда", – говорится в обращении.

Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим. Во время захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

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В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия российских захватчиков квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и конвенций безопасности мореходства. ГУР предоставляет в свободный доступ радиопереговоры капитана судна "Сапфир" с Одесским портом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Кипр запретил швартовку пяти военным кораблям РФ из-за вторжения России в Украину.

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Также мы информировали, что Турция закрыла проход военным кораблям Российской Федерации в Черное море и даст военную и гуманитарную помощь Украине.