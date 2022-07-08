Россия поджигает поля в Украине, чтобы миллионы людей в мире столкнулись с голодом – МИД

Оккупанты воюют не только против украинцев, но и против всего человечества

Олег Николенко предупредил о пожарах на российских полях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные спровоцировали масштабный пожар на зерновых полях в Запорожской области, уничтожив урожай. Из-за войны в Украине миллионы людей во всем мире столкнутся с голодом.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

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Он сообщил, что российские оккупанты подожгли зерновые поля на Юге Украины и опубликовал фото с высоты птичьего полета, на котором видно, как пылает украинское поле.

"Вспоминайте эту картинку всякий раз, когда россияне говорят, что заботятся о глобальной продовольственной безопасности. Миллионы людей во всем мире столкнутся с голодом – потому что Россия начала жестокую войну против Украины", – подчеркнул дипломат.

Масштабный пожар в Запорожской области Фото: Игорь Луценко

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Экс-нардеп Игорь Луценко рассказал, что оккупанты намеренно поджигают поля – запускают в воздух специальный заряд, который взрывается и на землю попадают медленно несколько горящих кусочков.

"От них загорается поле. Пшеница сухая после нескольких недель жары, вспыхивает, как будто не стебли на поле, а спички", – написал Луценко в Facebook .

Видео такого спускаемого с неба снаряда 6 июля опубликовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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"Кроме блокировки портов, похищения и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вражескими обстрелами 3-5 июля уничтожено 150 га урожая Херсонской области. А из-за обстрелов российско-оккупационных войск 7 июля занялись поля в Запорожской области, впоследствии огонь перекинулся на территорию Днепропетровщины. В результате пожара были уничтожены около 20 гектаров пшеницы – это 200 тысяч квадратных метров.

Также в Сети распространяется видео, как украинец самостоятельно пытается остановить пожар – вдоль пламени он едет на своем тракторе и пашет землю, чтобы остановить распространение огня.

Раньше мы писали, что вечером 6 июля Турция. отпустила российское судно "Жибек Жоли". Именно этим кораблем вывезли украденное украинское зерно из Бердянска.

Также сайт "Сегодня" объяснял, почему так важно прорвать морскую блокаду Украины.