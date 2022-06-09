Россия понимает лишь язык силы: главные заявления властей за 9 июня

Самый большой страх Кремля – это единство Запада

Единственный путь к победе Украины - больше оружия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 106-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты наступают на Славянск, украинские военные осваивают западную технику, а страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 9 июня.

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Признание Зеленского самым влиятельным человеком – это признание всех украинцев

Президент Владимир Зеленскийсделал заявление во время участия в TIME100 Gala.

"Когда я узнал, что именно меня признали самым влиятельным человеком года, то воспринял это как признание того, что делают все наши люди – все украинцы, которые защищают свободу и независимость нашего государства. Для меня честь быть лидером в первую очередь для этих людей", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что в этом году в топ-5 самых влиятельных, кроме него, – Илон Маск, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, медицинские работники, которые боролись с ковидом, и президент США Джозеф Байден.

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"И этот топ был составлен в то время, когда в Европе идет самая страшная война за последние 77 лет. Война, которую мы пока не можем остановить. Почему так? Почему мы не можем остановить кровопролитие? Почему наше влияние не работает на полную? И почему человек, который вообще не в нашем списке, держит в заложниках миллионы людей?" – сказал он.

Президент рассказал, что за 105 дней полномасштабной войны Россия применила против украинских городов уже около 2 600 разных ракет. Большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железной дороги, мостов, университетов, даже против обычных жилых домов. О том, что российский флот заблокировал черноморские порты Украины так, что мир оказался на пороге страшного продовольственного кризиса.

"Мы не можем отправлять на экспорт нашу пшеницу, кукурузу, растительное масло и другие товары, которые выполняли стабилизационную роль на глобальном рынке. А это значит, что может возникнуть, к сожалению, физическая нехватка продуктов в десятках стран мира. Может начаться голод для миллионов людей, если продлится российская блокада Черного моря",- сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за российской нефти, которая все еще на глобальном рынке, из-за денег, все еще перемещающихся между глобальной финансовой системой и российскими банками, погибли десятки тысяч человек.

Страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть

Страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть с целью сократить доходы России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Группа Макфола-Ермака предлагает в качестве одного из вариантов ограничения импорта нефти использовать специальный временный режим: регулируемый налог на импорт нефти, контролируемый режим продаж, специальный эскроу-счет, на который будут идти деньги от российского импорта, отдельные механизмы стоимости для каждой категории нефти и нефтепродуктов", – написал Ермак.

Единственный язык, который понимает Россия – это язык силы

Попробовав кровь Европы однажды, Россия попытается выпить ее всю. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Запугать, унизить, ограбить, поставить на колени. Единственный язык, который понимает Россия – язык силы. Самый большой страх Кремля – единство Запада. Единственный путь к победе – больше оружия. Добро должно иметь возможность защищать себя", – написал он.

Запрос ВСУ на 155-мм артиллерию выполнен на 90%

Министерство обороны выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил Украины по артиллерии 155-мм калибра на 90%. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Резников в своем Facebook.

По его словам, стопроцентно эта потребность будет закрыта через неделю-две.

"Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб ВСУ реагирует на изменение оперативной обстановки – Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ ВСУ. Уже есть четкий план поставок артиллерии до конца июля", – отметил он.

Министр также добавил, что американские и британские партнеры вскоре предоставят Украине РСЗО, которыми наши воины уже учатся управлять.

"Учеба по некоторым позициям началась еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысячи наших военных!" – рассказал Резников.

Российские оккупанты наступают на Славянск и Барвенково

Российские оккупанты сосредотачивают силы для наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Кроме того, на Донецком направлении РФ нанесла ракетный удар в районе Краматорска. Враг также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка. При этом Россия несет огромные потери в Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте 9 июня рассказал ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." :

Потери российских оккупантов составляют 31 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 700 солдат и 1398 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1398 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3438 (+9) единиц;

артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;

РСЗО – 213 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+0);

самолетов – 212 (+0);

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;

специальной техники – 53 (+0).

Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.

В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет даже отпуска.