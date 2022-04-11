Россия проигрывает войну и распространяет фейки: главные заявления украинской власти за 11 апреля

Москва подготовила масштабную информационную кампанию против Украины

Кремль готовит очередные фейки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 47-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают совершать попытки захвата Мариуполя и готовят фейки с целью сорвать поставки оружия в Украину от ее западных партнеров. Как отмечают в Офисе президента, в Кремле понимают, что проиграли масштабную войну, но продолжают распространять дезинформацию и атаковать Донбасс.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 11 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 46-х суток войны против России

В ночь на 11 апреля президент Украины Владимир Зеленскийобратился к гражданам и заявил, что завершилась еще одна неделя борьбы украинцев за свободу и за государство.

"Еще одна неделя, когда Украина живет, несмотря на все усилия России уничтожить нас. Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь. Обеспечиваем максимальное внимание мира к нашим потребностям. Влияем на глобальную дискуссию. Предлагаем и продвигаем новые санкции против России. Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, который пришел на нашу землю под российским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался", – сказал президент.

Он отметил, что должностные лица, пропагандисты и обычные граждане России оправдываются и все отрицают, перекладывая вину за ужасные преступления в Украине с армии РФ на украинцев.

"Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы. Хотя всем очевидно, что люди были убиты, пока российская армия контролировала этот город. Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами. Хотя это их пропагандисты анонсировали этот удар. Хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты. И о любом нашем разрушенном городе, о любом нашем сожженном селе они говорят одинаково, что это тоже не они, а якобы мы", – отметил Зеленский, подчеркнув, что все это говорит о тотальной трусости россиян.

Украинский президент уверен, что россияне боятся признать, что вся российская политика в отношении Украины в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было у России в отношениях с Украиной с прежних времен.

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"Они боятся признать, что десятки лет делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, о которых думали, что это будто бы будущие герои украинско-российской дружбы. А эти ничтожества были умельцами только в одном – в том, чтобы вытягивать деньги из России в свои карманы. Чтобы не признавать ошибок, они совершали новые ошибки. Они сами лишили себя каких-либо политических инструментов и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начали эту войну. Причем, как и во всем другом, они обвиняли нас, что война началась. Они захватили Крым – а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе – а мы якобы виноваты. Они сбили малазийский "Боинг" – а мы якобы виноваты. Они восемь лет убивали людей, детей на нашей земле – а мы якобы виноваты", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров.

"А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Российской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать", – сказал он.

Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет еще больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что в ближайшее время армия РФ перейдет к более масштабным действиям на востоке Украины.

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"Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем более активными на международной арене. Будем еще более активны информационно", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи из Киева обратился к парламенту Южной Кореи. Он призвал помочь остановить российскую агрессию и организовать поставки оружия Украине.

"47 дней мы защищаемся. Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы. Нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против государства, которое не считает убитых. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артсистемах, боеприпасах, и у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", – заявил Зеленский.

Россия готовит фейки, нацеленные на поставки оружия Украине

Россия готовит масштабную кампанию фейков, направленную против поставок оружия Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Россия знает, что поставки оружия нужны Украине, и мобилизует все усилия, чтобы взорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронными письмами и заливать дезинформацию об Украине в комментариях. Не поддавайтесь этому" , – написал глава украинского МИД.

Россия проигрывает войну

О российской кампании фейков заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами. Например, один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер. Что будет дальше? Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", – отметил Ермак.

Россия хочет установить контроль над Мариуполем

Российские оккупанты, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжают наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 11 апреля.

Отмечается также, что противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Также враг готовит и отправляет технику и личный состав в РФ для участия в войне на территории Украины.

"Оккупанты готовят для нападения на Украину 60 отдельную мотострелковую бригаду. Она будет воевать на территории Донбасса. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Враг остро нуждается во время комплектования в должностях водителей и механиков-водителей. Отправка этого подразделения запланирована на вторую половину апреля этого года", – говорится в сообщении.

В Генштабе также не исключают провокации на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

В Харьковской области оккупанты обстреливают из артиллерии город Харьков и частично блокируют его. На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

"Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел. В городе Мариуполь поддержки артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта", – сообщают в Генштабе.

Потери российских оккупантов составляют 19 500 человек

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 500 солдат, а также 725 танков. За прошлые сутки, 10 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 11 воздушных целей российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

личный состав ‒ около 19 500 человек;

танки ‒ 725 ед.;

боевые бронированные машины ‒ 1923 ед.;

артиллерийские системы – 347 ед.;

РСЗО ‒ 111 ед.;

средства ПВО ‒ 55 ед.;

самолеты – 154 ед.;

вертолеты – 137 ед.;

автомобильная техника ‒ 1387 ед.;

корабли/катера ‒ 7 ед.;

цистерны с ГСМ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;

специальная техника – ​​25;

пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Согласовано 9 гуманитарных коридоров

На понедельник, 11 апреля, в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, согласованы следующие коридоры:

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Область значительно пострадала от атак оккупантов.

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