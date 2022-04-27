Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис – новое обращение Зеленского

Чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть от торговли с РФ, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. По его словам, украинский экспорт поможет стабилизировать рынки.

"Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции. На очереди еще новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта. Также согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", – сказал президент в новом видеообращении.

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Приводим ниже текст обращения без изменений.

"Несокрушимый народ самый смелый страны! Завершается уже 63-й день нашей обороны. День, за который сделано очень многое. Во-первых, готовится важное решение Евросоюза. Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Обсудил сегодня детали этого предложения с Президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг.

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Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но следует рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом.

Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции.

На очереди еще новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта. Также согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе.

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Говорил сегодня с президентом Индонезии. В том числе и о продовольственной безопасности. Подчеркнул, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не станет искать мир с Украиной. Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей.

Благодарен Индонезии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, за честную и ответственную позицию в ходе голосования в ООН. Благодарен также за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в этом году.

Состоялся разговор с премьер-министром Италии. Поблагодарил господина Драги за приобщение к расследованию преступлений, совершенных российскими военными. Проинформировал о ситуации в зонах боевых действий. Ценим поддержку Италией действительно эффективных санкций, способных прекратить войну.

На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.

Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, рассматривающую объединенную Европу как мишень. Потому что, скорее, все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.

Сегодня состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Первое заседание во время полномасштабной войны. Обсудили комплекс вопросов. В частности, восстановление нашей страны. Уже разрабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовывался быстро, максимально эффективно.

Подчеркнул, что от местных властей ожидаем конкретных запросов и предложений. Чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, Европейским Союзом, с международными донорами. Общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.

Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить устаревшие проблемы с жилыми очередями и т.д. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем.

Заслушали сегодня на Конгрессе доклады по скорейшему обеспечению жильем переселенцев. Относительно взаимодействия между центральной и местной властью в временно оккупированных общинах.

Обсудили вопросы развития территориальной обороны и координацию между местными властями и правоохранителями.

Хочу сегодня особо поддержать украинцев на юге нашего государства. В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю.

Вооруженные Силы Украины продолжают избивать захватчиков по всей территории, где продолжаются боевые действия. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, которая делает все, чтобы Россия проиграла.

Мариуполь, Марьинка, Попасная, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Днепрорудное, Мелитополь и все другие наши города и общины, которые сейчас находятся в эпицентре борьбы за Украину. Именно там борется будущее для нашего народа. Благодарен всем, кто приближает нашу победу.

Только что подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!"

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