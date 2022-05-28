Россия ради пропаганды обманула тысячи жителей Мариуполя

Сейчас оккупационную администрацию города забрасывают жалобами

"Министерство строительства "ДНР" выпустило новое разъяснение. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com, Ракурс

Анонсы Российской Федерации о глобальном восстановлении и компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе оказались большим обманом

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Что происходит

По его словам, "министерство строительства "ДНР" выпустило разъяснение, в котором говорится, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности.

"Несложно догадаться, что все документы у людей превратились в пыль или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров невозможно", – рассказал Андрющенко.

Он сообщил, что сейчас оккупационную администрацию Мариуполя забрасывают жалобами, но там только "разводят руками, кивая в сторону Донецка".

"Приемные пушилина (та сторона, куда кивают мариупольские коллаборанты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорят, что это решение России. Круг замкнулся. В итоге только Россия вновь в прибыли, получив тысячи сфабрикованных, но собственно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях", – отметил он.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне запустили массированную пропаганду. Они расставили по городу большие экраны, где показывают ролики о якобы "улучшении жизни" жителей разрушенного российскими войсками города.

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