Россия развернула "Искандеры" вблизи границ Украины – Генштаб

Также враг наращивает систему материально-технического обеспечения рядом с границей

Дальность полета ракет с "Искандер-М" более 500 км. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вдоль границы Украины. "Искандеры" зафиксировали в Белгородской области.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Как известно, "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.

Отметим, что Белгородская область граничит сразу с тремя украинскими областями – Сумской, Харьковской и Луганской.

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Ситуация в Белгородской области

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущен со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, которая уничтожила несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к чрезвычайному происшествию в Белгороде.

Впоследствии в Белгороде все чаще стали сообщать о "хлопках". Из-за этого в небо даже подняли авиацию.

В частности, взрывы в городе раздавались 18 мая. Тогда в этом Россия снова обвинила Украину.

Военные эксперты ранее предполагали, что Россия может использовать "неспокойную ситуацию в Белгороде" как повод к мобилизации населения этой приграничной области.

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