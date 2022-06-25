Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия совершила ядерный теракт на территории Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 18:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Установка "Источник нейтронов" получила повреждения
Путину плевать на радиационную безопасность / Коллаж "Сегодня"
Путину плевать на радиационную безопасность / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты совершили очередную диверсию против ядерного объекта на территории Украины. На этот раз они обстреляли установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Об этом сообщается на телеграм-канале Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Реклама

Что известно

"В результате очередного обстрела Харькова со стороны РФ 25 июня 2022 года повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", – говорится в сообщении.

Также в украинском контролирующем органе сообщили, что повреждены:

  • северная стена пристройки ускорителя в экспериментальный зал установки;
  • вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
  • вентиляционная труба основного здания установки;
  • система охлаждения клистронной галереи ускорителя;
  • корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
  • обшивка основного здания установки.

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов", продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки.

Реклама

"Эта работа усложнена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", – говорится в сообщении.

Под постоянным огнем

Напомним, что начиная с начала открытой агрессии против Украины территория института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала и непосредственно ЯПУ "Источник нейтронов" и получили значительные повреждения здания института.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", – предупредают в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

Реклама

А что в МАГАТЭ?

  • Мировая организация, которая должна была бы противостоять постоянному нападению армии России на ядерные объекты в Украине пока демонстрирует слабую реакцию. Все потому, что в ее структуре находится много агентов влияния международного преступника Владимира Путина.
  • В офисе Агентства весьма вяло отреагировали на тот факт, что в ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли действующую Запорожскую АЭС и там начался пожар.
  • Никакой реакции не было на то, что россияне захватили управление Запорожской АЭС. Хотя представители украинского "Энергоатома" обратили внимание МАГАТЭ, что представители "Росатома" таким образом нарушили все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 25 июня
1
Личный состав 34700
Личный состав
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2560
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Легендарный воин Яшка Цыганков... Роман Косенко (позывной – «Яшка Цыганков») – доброволец, сражавшийся против российской оккупации с 2014 года. За многочисленные боевые подвиги награжден орденом "Народный Герой". Погиб в боях под Изюмом…

История героя
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Опрос
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21221.85

Binance Coin (BNB)

236.44

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

59.04

Theta (THETA)

1.43

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
1 /2
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять