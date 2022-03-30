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Секретные баррели Москвы, крах мифа о порядке и требования изгнать Россию из ФИФА. Что пишут СМИ Запада о войне в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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30 марта, 14:38
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В Британии обсуждают роль гаранта нашей безопасности, в США – чем для мира обернется победа Киева
Москва учится обходить санкции, но впереди ее ждут новые ограничения / Коллаж "Сегодня"
Москва учится обходить санкции, но впереди ее ждут новые ограничения / Коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ внимательно следили за переговорами между Украиной и напавшей на нее Россией, которые прошли в Турции 29 марта. Также они анализируют, как Москва уже начала обходить санкции и что для мирового сообщества даст победа Украины.

После переговоров

Американская газета The New York Times пишет, что заявления России о деэскалации были встречены Украиной и миром со скептицизмом и опасениями, что российские войска будут пытаться захватить другую часть Украины. Министерство обороны Великобритании считает, что есть "большая вероятность" того, что Россия перефокусирует свое внимание в восточном регионе Украины – Донецке и Луганске.

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Британское издание The Guardian приводит слова заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба, что королевство готово стать независимым гарантом безопасности Украины, если их попросят. Однако подменять функции НАТО они не будут.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, которые относятся только к членам НАТО. Мы очень ясно дали понять, что не собираемся вовлекать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", – отметил в своем комментарии Рааб.

Смертоносное оружие

Британская газета The Times со ссылкой на слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона сообщает о намерении Великобритании начать поставки в Украину более смертоносного оружия. Такое решение премьер объяснил тем, что Россия прибегнет к новому этапу эскалации несмотря на прошедший очередной раунд мирных переговоров.

Бойкот спортивной России

Международное агентство Reuters сообщает, что украинский футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из своего состава из-за устроенного в Украине геноцида. По словам генерального директора клуба "Шахтер" Сергея Палкина, Россия всегда использовала спорт в качестве инструмента пропаганды, в то время как сегодня эта идеология угрожает существованию мирных украинцев.

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"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство России в их рядах. В 1970-е ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев и развязанную ими кровопролитную войну на нашей Родине", — сказал Палкин.

Кровавая нефть

Экономическое агентство Bloomberg сообщает, что российские танкеры с нефтью скрывают свое перемещения. И это может означать, что они тайком вывозят российскую нефть вопреки санкциям. За неделю зафиксировано, по меньшей мере, 33 случая так называемой "теневой активности" российских танкеров, когда бортовые системы для передачи данных о местонахождении были отключены.

РФ не может продать свою нефть из-за санкций и отказа западных трейдеров от сотрудничества с агрессором.

Победа Украины – хрупкая стабильность

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Американская газета The Wall Street Journal пишет, что война в Украине уже показала, что "международный порядок, основанный на правилах", является абсолютным мифом. Если Украина победит и переживет российскую агрессию как независимое государство, это будет победа исключительно Украины. Конечно у администрации США будет соблазн назвать это победой мирового порядка, основанного на правилах и демократии. Но это будет ошибкой. Победа будет за Украиной, что приведет к хрупкой региональной стабильности, а не к обновленному мировому порядку.

"Администрация Байдена активно защищает то, что она называет "международным порядком, основанным на правилах", но такого не существует. Охватывающего всю Землю пространства безопасности, управляемого глобальными правилами или несколькими ключевыми силами, не существует, о чем должна напомнить нам война в Украине. Также нет "глобальной угрозы", в равной степени угрожающей всем государствам, а скорее региональные ревизионистские силы, угрожающие соседним государствам. Временное региональное равновесие с собственной динамикой власти обусловлено местными историческими соревнованиями. Они нестабильны и склонны к войнам. Они требуют постоянного внимания и управления", – считает профессор политики Католического университета Америки и научный сотрудник Института экологии человека Якуб Григель.

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Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

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Джулия Шифф - бывший летчик-истребитель ВВС Италии. Одна из лучших военных пилотов своей страны, но из-за гендерных проблем вынуждена была уйти из армии. С начала российско-украинской войны 23-летняя итальянка служит в Киеве - в составе Интернационального легиона, защищает небо Украины от оккупантов. В своей части она - единственная женщина.
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