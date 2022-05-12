Россия ударила по нефтезаводу в Полтавской области

Зафиксировано четыре "прилета" в Кременчуге

Россия обстреляла Кременчугский НПЗ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли Полтавскую область. Россия снова ударила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, нанесли удар по Полтавскому району.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

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По его словам, обстрелы были в нескольких районах области.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия!" – написал Лунин.

Отметим, что в 17:15 в северных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, и в Полтавской области.

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Не первый обстрел Кременчуга

24 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Как тогда сообщил Лунин, это был самый большой обстрел области во время полномасштабного российского вторжения.

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Девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

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