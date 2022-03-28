Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Россия ударила по Северодонецку: семь человек ранены, под завалами ищут детей

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полностью разрушены пять домов, поиски пострадавших продолжаются
Оккупанты обстреляли Луганскую область
Оккупанты обстреляли Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне в очередной раз ударили по Северодонецку Луганской области. В результате пострадали по меньшей мере 7 человек, завалы еще разбирают.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ВГА в Facebook.

Реклама

Отмечается, что пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии.

"Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", – сообщил глава области Сергей Гайдай.

Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

Реклама

Ситуация в Луганской области

26 марта, в день, когда в регионе договорились о "режиме тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате в Северодонецке загорелось несколько домов, а в Лисичанске оказались заблокированными под землей шахтеры.

Россия ударила по Лисичанске ракетой "Точка-У" и градами. Сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо”. За мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47202.2

Binance Coin (BNB)

435.28

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

131.4

Theta (THETA)

3.84

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.19

Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять