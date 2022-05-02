Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил – разведка Британии

Оккупанты задействовали более 120 батальонных тактических групп

Россия ввела в Украину больше половины наземных сил / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

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Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.

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Украинская армия пойдет в контрнаступление в июне

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление к концу июня, когда Запад обеспечит их новейшим оружием, заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По новым срокам выходит, что к концу мая – началу июня поступит в "товарных количествах" западное оружие, способное изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Может быть – на двух, может быть – на трех. И мы к середине июня получим боеспособные части, вооруженные этим западным вооружением, готовые переходить в наступление. Вторая половина июня, а скорее июль – это ожесточенные бои, только украинская армия пойдет в наступление", – сказал он.

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