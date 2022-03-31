Россияне стягивают "Искандеры" в Беларусь — Генштаб

Оккупационные войска готовятся усилить обстрелы украинских городов

Оккупанты перегруппировываются и подтягивают военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия пытается перегруппировать свои силы, а также стягивает на территорию Беларуси наемников и военную технику. О ситуации на 36-й день войны в Украине рассказали в Генштабе ВСУ.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду Славянска и Краматорска.

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Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно для того, чтобы отвлечь военное руководство Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, русские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

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Техника и наемники в Беларуси

На Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран ближнего востока. По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников в военный аэродром Гомель.

Кроме того, Россия продолжает переброску ракетных подразделений в Беларусь, чтобы увеличить интенсивность обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Россияне идут в суд из-за войны

В Российской Федерации началась практика представления в суды заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, зафиксирован случай подачи в суд на командира в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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