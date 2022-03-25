Российская элита пытается дистанцироваться от Путина из-за войны в Украине

Российская господствующая элита, в том числе и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, пытаются дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну. Об этом в Twitter написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал он.
Ранее сообщалось о том, что президента Российской Федерации Владимира Путина, скорее всего, свергнет команда экс-президента РФ Дмитрия Медведева. У команды Медведева есть свои обиды за то, как их "выбросили" из власти в 2012 году.
Судьба олигархов и элиты РФ
- После вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.
- В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Поэтому они проводят тайные встречи, чтобы остановить международного военного преступника Владимира Путина. По данным нашей разведки, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена (до 1 марта – председатель совета директоров Альфа-банка) и казахского миллиардера Александра Машкевича (председатель Совета директоров в компании "Евразийский банк").
- Миллиардер Михаил Ходорковский заявлял, что российские олигархи ничего не могут сделать с Путиным и необходимо рассчитывать на другой вариант.
- В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине.
- Кроме того, власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.