Российские хакеры атакуют сервисы онлайн-продажи "Укрзализныци"

В то же время на вокзалах работают кассы

Хакеры из России атаковали сервисы онлайн-продажи "Укрзализныци". / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 мая, российские хакеры атаковали сервисы онлайн-продаж и линию поддержки "Укрзализныци".

Об этом "Укрзализныця" заявила в Telegram.

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Какая ситуация

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", – говорится в сообщении.

Как отмечается, кассы на вокзалах работают, а поезда следуют по расписанию.

Ранее "Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи электронных билетов на поезда. Также в субботу, 30 апреля, не работали сервисы онлайн поддержки и "горячая" линия.

В то же время в 17:37 субботы, 30 апреля, стало известно, что онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова заработали.

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Напомним, хакерская группа Anonymous заявила, что сломала базу данных строительной компании, работающей над проектами в пользу Минобороны России.

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