Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз за день

Захватчики били из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяли авиацию

Вражескому обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое и Новодружеск. Фото: коллаж "Сегодня"

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.

"За прошедшие сутки, 4 апреля, полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.

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По его словам, вражескому обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое и Новодружеск.

"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", – добавил Гайдай.

Как отметил глава Луганской ОВА, спасатели и полицейские области работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, обнаруживают мародеров и патрулируют улицы.

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"Кроме того, они помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации. Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна – был поврежден один автобус, люди ранения не получили", – рассказал Гайдай.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.

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Также мы информировали, что Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.