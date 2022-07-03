Российские оккупанты "подарили" ВСУ интересный трофей (видео)

Украина наносит удары по российским захватчикам

ВСУ захватили российскую БМП-2. / Фото: Известия, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается противостояние российским оккупантам. Захватчики стали щедрыми и "подарили" украинским военным хороший трофей.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Трофей ВСУ

"Захваченная БМП-2 оказалась хорошо оснащенной и теперь будет воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Поддержим наших защитников. Верим в Вооруженные силы Украины! Согласованно приближаемся к одной цели – Победе!" – говорится в сообщении.

Успехи Украины

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский заявил, что Национальная гвардия Украины сообщила об успехах наших защитников по отражению оккупационного войска РФ под Херсоном.

Он подчеркнул, что подробнее об успехах украинских воинов по освобождению от врага временно оккупированных территорий Херсонской области расскажут "несколько позже".

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Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что в России оборонные предприятия отказываются ремонтировать военную технику, которая была повреждена в результате боевых действий в Украине. По информации разведки, между директорами оборонных заводов и военным руководством России существует конфликт.