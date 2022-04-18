Российские оккупанты ударили ракетами по Львову

Утром 18 апреля российские военные нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.
"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", – написал Садовый.
В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации, произошло четыре ракетных удара.
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"Оставайтесь в укрытиях", – обратился он к жителям города.
Над городом поднялся дым
Местные жители публикуют видео, где видно, как над Львовом поднимается густой черный дым.
Кроме того, жительница Львова в комментарии новостям "Сегодня" сообщила, что в городе слышны звуки сирен спецавтомобилей, в частности, едет много "скорых". По ее словам, удар, скорее всего, был по одному из инфраструктурных объектов.
Ждем официальных сообщений от властей.
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