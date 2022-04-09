Российские верфи останавливают производство военных кораблей из-за нехватки иностранных деталей (документ)

Верфь во Владивостоке сорвала сроки выполнения контрактов и увольняет персонал

В России от санкций пострадало создание военных кораблей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские верфи останавливают производство кораблей за неимением иностранных комплектующих. У страны-оккупанта сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

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Так, причинами остановки производства русских кораблей является тяжелое финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих.

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В частности, АО "Восточная верфь" (Владивосток) должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд. рублей. В том числе строительство и снабжение двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

Впрочем, из письма военного представителя МО РФ становится ясно, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Конкретно компании готовят к началу процедуры банкротства.

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Письмо о ситуации на АО "Восточная верфь". Фото: ГУР Минобороны

Следующее письмо военного представителя свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В список оборудования, производство которых пришлось остановить, в том числе входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности применить российские или азиатские заменители импортных комплектующих.

Также остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

Фото: ГУР Минобороны

"Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без поставок которых РФ не способна продолжить производство современного оружия", – говорится в выводах ГУР Минобороны.

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