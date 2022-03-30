Российские военные перегруппируются для атаки на Харьковском и Донецком направлении — Данилов

Разведка также сообщает о поиске Россией иностранных наемников для войны в Украине

Алексей Данилов рассказал о планах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные планируют усилить боевые действия на территории Харьковской области и Донбасса. Об этом рассказал секретарь СНБО Данилов в совместном телемарафоне украинских каналов.

"Часть тех людей, которые были на Черниговском и Киевском направлениях, на сегодняшний день передислоцируется. Часть появляется на Харьковском и Донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки для того, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают нашу страну именно на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областях", – сказал он.

Также Данилов отметил, что оккупанты собирают по всему миру наемников, согласных воевать против Украины.

"Наша разведка четко отслеживает, откуда уходят эти группировки. Есть большой объем информации, кто именно входит в эти группировки. Мы неоднократно говорили, что все пришедшие на нашу землю убивать наших граждан будут обязательно наказаны", – подчеркнул он.

Война в Украине 30 марта