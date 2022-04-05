Российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области, шестеро украинцев погибли

За прошедшие сутки, 4 апреля, российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, удары наносились из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.
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Что известно о пострадавших
В результате действий врага были поражены районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве:
- в Харькове и районе – 4 погибших, 3 человека госпитализированы,
- в Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.
За сутки оккупанты в Барвенково обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуют записываться на эвакуацию поездами. Также рекомендуют обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда.
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