Российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины — Кличко

Отвод войск РФ не означает, что захватчики ушли окончательно

Кличко считает, что РФ может атаковать Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты могут еще раз попробовать захватитьукраинскую столицу.

Об этом Виталий Кличко сказал в эфире американского телеканала ABC.

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"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне. Мы ожидаем, что российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины", — сказал мэр Киева.

Не только Кличко такого мнения

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк уверяет, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не подпустить врага к столице. То есть повторное нападение не исключает.

"Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск. Поверьте, Вооруженные силы делают все, чтоб не допустить противника даже близко к Киеву. Это большая работа, и я думаю, в ближайшие недели мы ее проведем. Эти рубежи также занимаются войсками", – сказал Павлюк.

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