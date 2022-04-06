Рубежное снова под обстрелом – оккупанты убили украинца, семеро оказались под завалами

Российские военные открыли огонь по мирным кварталам в Луганской области и повредили две многоэтажки и девять частных домов

Оккупанты обстреляли Рубежное / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные 5 апреля обстреляли Луганскую область. Пострадали жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. В Рубежном в результате атаки один мужчина погиб, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, всего в области оккупанты вчера разрушили 11 домов. Артобстрелы нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

"В старой части Северодонецка случилось возгорание гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной выгорело сразу три этажа", – написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что в Рубежном семерых мирных украинцев удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в Луганской области.

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Оккупанты разбомбили цистерну с азотом в Рубежном

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывали не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Ее пары раздражают дыхательные пути.

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – напомнил Гайдай.