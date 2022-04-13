Руководство МАГАТЭ может посетить ЧАЭС в годовщину аварии на атомной станции

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси может состояться в апреле

Министр энергетики Герман Галущенко о возможном визите МАГАТЭ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство энергетики Украины обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью во время телемарафона, передает Укринформ.

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"Они (руководство МАГАТЭ – авт.) не были на Чернобыльской АЭС. Сейчас обсуждается возможность их визита. Речь может идти о 26 апреля. Это годовщина трагедии на ЧАЭС", – отметил он.

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Чернобыльскую атомную станцию может состояться в 36-ю годовщину аварии на ней.

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