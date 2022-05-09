С Днем победы – Байден запустил ленд-лиз

Президент США подписал долгожданный закон

Байден сделал свое дело, в ВСУ - довольны / Коллаж "Сегодня"

Американский президент Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. С этого момента начинает работать программа по предоставлению Украине необходимых в военное время товаров, как это было 80 лет назад в адрес союзников против фашистской Германии.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Реклама

"Это важно, это действительно важно", — сказал Байден, подписывая исторический закон.

Также сегодня в Пентагоне заявили, что США готовы в ближайшее время рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения военных ВСУ. На данный момент проходит обучение украинских военных техническому обслуживанию американских гаубиц.

Что за закон

На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

Реклама

Законопроект позволяет в течении 2022-2023 финансовых годов предоставлять в аренду или дать кредит на средства защиты по упрощенной процедуре утверждения такой передачи. Для Украины даже отменяется обязательное для подобных сделок требование, чтобы срок кредитования или аренды не превышал пяти лет.

Что ожидаем

Как передает телеграм-канал "Сегодня", теперь Украина может получить много современного оружия.

Читайте также