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С начала войны Украина потеряла более $560 млрд — Сибига

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 22:52
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Наша страна ожидает поддержки от партнеров
Сибига заявил, что Украина теряет огромные деньги из-за войны/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сибига заявил, что Украина теряет огромные деньги из-за войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинская экономика понесла серьезные убытки в результате войны, которую начала Российская Федерация. На сегодняшний день наша страна потеряла уже более 560 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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"В результате действий агрессора экономика Украины понесла значительные убытки, мы подсчитали. По состоянию на сегодня мы можем говорить об убытках более 560 миллиардов долларов. Мы это доводим до наших партнеров. Мы тоже ожидаем соответствующую поддержку, потому что помогая нам, они помогают и себе. Речь идет и о продовольственной безопасности, о предотвращении как финансового глобального кризиса, так и продовольственного глобального кризиса. Мы готовы к сотрудничеству и партнеры это также видят", — отметил Сибига.

Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского сегодня будет еще одно выступление на специальной сессии Всемирного банка. Участие в ней принимает руководство Международного валютного фонда, Всемирного банка, других международных финансовых институтов и 40 министров финансов.

"Мы ожидаем существенных решений, которые позволят минимизировать негативные последствия украинской экономики от российской агрессии, а также минимизировать негативные последствия для каждого украинца", — сказал Сибига.

Некоторые в НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны России против Украины для того, чтобы РФ и дальше ослабевала.

Чавушоглу заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

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"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет", — сказал Чавушоглу.

Он сказал, что встреча Зеленского и Путина в Турции все еще возможна.

"В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия", — отметил Чавушоглу.

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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Яблоки Яблоки
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7
Пшено Пшено
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8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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