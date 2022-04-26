Самолет, вертолет и крылатые ракеты: ВСУ уничтожили еще семь воздушных целей России

Кроме того, в результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага

ВСУ сбили семь воздушных целей врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей.

Об этом сообщило Командование воздушных Сил ВСУ в Telegram.

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Так, за сутки украинским защитникам удалось уничтожить следующие цели:

1 самолет (Су-25);

1 вертолет (Ка-52);

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Кроме того, военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины.

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – сообщают украинские защитники.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 26 апреля уничтожили на Харьковщине российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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В Генштабе заявили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной:

"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США".

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