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Самолет, вертолет и крылатые ракеты: ВСУ уничтожили еще семь воздушных целей России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 апреля, 23:53
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Кроме того, в результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага
ВСУ сбили семь воздушных целей врага.
ВСУ сбили семь воздушных целей врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей.

Об этом сообщило Командование воздушных Сил ВСУ в Telegram.

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Так, за сутки украинским защитникам удалось уничтожить следующие цели:

  • 1 самолет (Су-25);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Кроме того, военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины.

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – сообщают украинские защитники.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 26 апреля уничтожили на Харьковщине российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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В Генштабе заявили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной:

"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США".

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РСЗО
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Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Погиб в результате личных мужественных действий, благодаря которым полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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