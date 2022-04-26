Самолет, вертолет и крылатые ракеты: ВСУ уничтожили еще семь воздушных целей России

За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей.
Об этом сообщило Командование воздушных Сил ВСУ в Telegram.
Так, за сутки украинским защитникам удалось уничтожить следующие цели:
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- 1 самолет (Су-25);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 2 крылатые ракеты;
- 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
Кроме того, военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины.
"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – сообщают украинские защитники.
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 26 апреля уничтожили на Харьковщине российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
В Генштабе заявили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной:
"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США".
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