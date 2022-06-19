Сбитая ракета под Киевом и "прилеты" на Донбассе: главное об атаках РФ за ночь

Ночью и утром в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога

Российские захватчики не прекращают обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска РФ продолжают обстреливать ракетами украинские населенные пункты. Утром 19 июня под Киевом сбили вражескую ракету, а на Донбассе под обстрелом оккупантов погибли мирные жители.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках россиян.

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Взрывы под Киевом

В Киеве и Киевской области утром 19 июня были слышны два взрыва.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, по предварительной информации, в регионе сработала система ПВО, которая сбила вражескую ракету в небе.

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В центральных районах Украины утром была объявлена воздушная тревога.

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Обстрелы на Донбассе

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Лисичанск, Боровское и Устиновку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В Лисичанске нашли тела двух убитых мужчин. Разрушений в городе становится больше с каждым днем.

Также войска РФ обстреливают уже разрушенные мосты, ведущие в Северодонецк. Кроме того, снова обстреляна территория завода "Азот", на этот раз попали в проходную и очистные сооружения.

Тревога в Одессе

Ночь в Одессе и области прошла под сигналами воздушной тревоги, но без обстрелов.

В готовности к ракетным атакам находятся 2 корабля и 3 подлодки России.

В регионе идет контрдиверсионная работа, Силы обороны проводят меры боевой подготовки.

Ракетный удар по Харьковской области

В Изюмском районе Харьковской области накануне вечером оккупанты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие.

В результате возник масштабный пожар.

Также пострадали частные дома.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 июня: враг продолжает постоянные обстрелы территории Украины по всем направлениям фронта – страдает гражданское население, с помощью железной дороги на оккупированные территории продолжается поставка оружия РФ, попытки России пробить фронт из Рубежного, чтобы окружить Северодонецк.