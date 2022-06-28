СБУ пресекла массовый слив роспропаганды в телеэфир Украины

Россия пыталась взломать телеканалы Украины

Дехтяренко рассказал об очередном успехе СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины не дала российским спецслужбам захватить украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне. Киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки взломать электронные системы телеканалов. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.

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По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и отдельных компьютеров сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, такие действия удалось предотвратить. Однако подобные пробы могут повторяться.

В СБУ подчеркнули, что кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны.

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Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала бывшего депутата городского совета Николаева, что готовился к приходу "русского мира". По заданию российских спецслужб он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна "присоединиться" к РФ.

В Бахмуте Донецкой области правоохранители задержали местную жительницу, передававшую войскам РФ координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины .

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Также мы писали, что в ходе спецоперации в Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую в пользу спецслужб России.