СБУ пришла с визитом к вражескому наводчику в Харьковской области (фото)

Предатель собирал и передавал врагу всю информацию

СБУ разоблачила мужчину, который сотрудничал с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб России. 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:

3 мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности;

блокноты и тетради с записями разведывательной информации.

Что грозит злоумышленнику?

Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Мужчина сотрудничал с РФ. Фото: СБУ

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Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Напомним, в Киевской области СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую в пользу спецслужб России.

Кроме того, СБУ обезвредила российскую агентуру, которая разведывала позиции Вооруженных сил Украины на юге Украины. В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны три глубоко законспирированных вражеских агента.